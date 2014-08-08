Россия воплощает практику задержания украинцев по надуманным основаниям - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил адвокат Назар Кульчицкий.

По его словам, только в Рязанском депортационном центре находится около 40 украинцев. “Эта ситуация становится массовой и свидетельствует об опасности пребывания украинцев в России. Но можно еще представить, сколько людей находится в депортационных центрах на остальной территории России”, - сказал Кульчицкий.

При этом он сравнил нынешнюю ситуацию с грузинами, которые так же задерживались в 2006 году на территории России. “События относительно украинцев происходят по аналогии с грузинами в 2006 году, когда их повсюду задерживали в России, истязали и прочее”, - сказал адвокат.

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В качестве примера он навел ситуацию, в которой оказались двое львовян Богдан Ярошевский и Юрий Яценко, которые были задержаны в Рязани из-за того, что вроде бы они неверно указали в своих миграционных карточках цель пребывания - поездка в личных делах вместо туризма. “Как эти оба понятия глубоко отличаются друг от друга трудно понять”, - отметил Кульчицкий. По его словам, ребята были задержаны в гостинице, доставлены в суд, который принял решение, чтобы львовяне уплатили 2 тыс. рублей штрафа и покинули территорию России. После уплаты штрафа парни были похищены сотрудниками ФСБ, после чего их пытали, требуя сознаться в причастности к «Правому сектору» и событиям на Майдане Незалежности в Киеве.

По словам адвоката, сейчас ребята уже третий месяц находятся в депортационном центре, но миграционная служба России по непонятным причинам затягивает их депортацию.

Адвокат отметил, что если ФМС будет продолжать действовать так и в дальнейшем относительно обоих ребят, то сторона защиты будет обращаться за помощью для их освобождения в Европейский суд по правам человека.