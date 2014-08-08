Порошенко обещает перевести органы власти на электронную систему документооборота

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время учредительного заседания Национального Совета реформ.

"Мы должны наконец-то начать внедрение проектов электронного управления, создания информационных ресурсов для граждан, обеспечение открытости государственных реестров, предоставление административных услуг через единое окно и цифровыми методами", - сказал Порошенко.

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"Я уверяю, что до конца августа Администрация президента перейдет на электронную систему документооборота внутри АП. До конца года на нее перейдут все областные госадминистрации. Я уверен, что все органы власти должны вписаться приблизительно в эти сроки", - сказал Президент.