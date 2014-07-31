СБУ задержала офицера Нацгвардии, причастного к покушению на Авакова

Как сообщает пресс-центр СБУ, мужчина задержан 29 июля.

Установлено, что он во время пребывания в июне-июле 2014 г. в зоне проведения АТО в Донецкой области установил контакт с руководителем разведывательного подразделения (позывные "Бонаква", "Пятнадцатый", в настоящее время находится в городе Донецк) террористической группы под руководством гражданина РФ Игоря Гиркина (Стрелкова) и передавал боевикам информацию о планах руководства сил АТО, данные о командирах, месте расположения, численности личного состава и вооружении батальонов "Днепр" и "Днепр-2", местах расположения скрытых огневых позиций ВС Украины в Славянском районе и блокпостов сил АТО.

Читайте такжеПокушение на Авакова планировал террорист Безлер - советник министраОн заранее проинформировал боевиков о прибытии 1 июля в зону проведения АТО министра внутренних дел Украины Авакова с целью подготовки террористами покушения на указанное должностное лицо. Также предатель якобы предоставил боевикам информацию о месте дислокации и системе охраны штаба АТО в Изюмском районе Харьковской области и предложил террористам осуществить вооруженное нападение на штаб.

«По предварительной оценке Штаба АТЦ при СБ Украины, передана М. информация подпадает под статьи 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. и 1.1.7. Свода сведений, составляющих государственную тайну. Продолжается следствие», - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Как сообщал УНИАН, по данным советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, покушение на Авакова планировал совершить террорист Игорь Безлер со своими диверсионно-разведывательными группами.

По словам Шкиряка, террористы планировали совершить покушение на Авакова в период с 7 по 9 июля во время его пребывания в зоне проведения АТО. Заказчиком и организатором покушения был Безлер (Бес). Его диверсионно-разведывательные группы планировали совершить убийство несколькими способами: путем организации засады на кортеж министра, путем закладки фугасов, а также путем совершения теракта в помещении или на улице, где мог находиться Аваков, и путем убийства его из снайперского оружия.

Читайте такжеМосковский суд заочно арестовал АваковаСпецслужбам удалось задержать две диверсионные группы Безлера, при этом руководитель одной из них, гражданин К., при задержании оказал сопротивление и был уничтожен. Другие члены двух диверсионных групп были задержаны, и с ними сейчас проводятся следственные действия.

Также он добавил, что задержанные группы относятся к так называемым «пятеркам Беса», которые и раньше занимались диверсионно-подрывной работой.