Виктор Суворов: наемники продают свое право на жизнь

Об этом говорится в его письме, опубликованном на сайте Укринформ.

"Взятые в плен участники военных действий имеют право на сохранение жизни, уважение их достоинства, личных прав и убеждений", - процитировал Суворов Женевские конвенции о защите жертв войны.

Однако согласно принятым в 1977 году Дополнительным протоколам к женевским конвенциям шпионы и наемники не могут иметь статуса военнопленного, а соответственно, и права на сохранение жизни.

"Получая деньги, наемник продает свое право на жизнь", - утверждает писатель.

Читайте такжеВ Запорожской области при побеге из Луганска задержаны кавказские наемники"Украина вовсе не обязана кормить этих негодяев, оказывать им медицинскую помощь и даже тратить деньги на их охрану. Вопрос об удержании захваченных наемников в тюрьме может быть решен только в том случае, если тот, кто их прислал в Украину, согласится оплачивать все расходы. В противном случае Украина не должна обременять свой бюджет содержанием мерзавцев, которые сами себя поставили вне закона", - пишет Суворов.

Читайте такжеНа стороне террористов воюют сербские наемники - очевидцыТаким образом, остается на усмотрение Украины, оставлять жизнь или нет взятым в плен российским наемникам. Поэтому Суворов советует им заранее требовать у своих нанимателей гарантий:

"Наемником необходимо срочно разъяснить: уже сегодня они должны требовать от тех, кто им платит, гарантий на случай захвата властями Украины. Наемники должны требовать от работодателей письменных обязательств: кто, когда и сколько будет им отправлять на питание, кто отправит одеяла и подушки, кто приедет в тюрьму зализывать их раны, кто и в каком размере будет оплачивать строительство, ремонт, отопление и охрану тюрем, в которых их будут держать".

"Если все это втолковать не только действующим, но и потенциальным наемникам, то проблема бандитизма будет в обозримой перспективе решена", - подытожил он.