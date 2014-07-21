Порошенко внес в ВР законопроект о частичной мобилизации (дополненная)

Как сообщает сайт Верховной Рады Украины, документ зарегистрирован 21 июля. При этом текст законопроекта на сайте ВР отсутствует.

Как сообщал УНИАН, сегодняТурчинов заявил, что ВР завтра, 22 июля, первым вопросом рассмотрит указ президента о частичной мобилизации.

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“Одним из первых вопросов завтра мы рассмотрим указ президента, который должен быть подписан на основании решения СНБО о частичной мобилизации”, - сказал Турчинов. По его словам, ВР в течение двух суток должна принять этот указ, чтобы он вступил в силу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, Указ "О частичной мобилизации" направлено в парламент согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В соответствии с документом, как отмечается в сообщении, частичная мобилизация объявлена «в связи с распространением проявлений терроризма на территории Украины, которые приводят к гибели мирного населения, военнослужащих и работников военных формирований и правоохранительных органов Украины в восточных регионах страны, концентрацией группировок войск (сил) со значительным наступательным потенциалом на территории Российской Федерации вблизи государственной границы Украины, угрозой нападения, опасности государственной независимости Украины, с целью обеспечения обороны государства, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины ».

Призыв военнообязанных, резервистов и поставка транспортных средств для обеспечения потребностей войск осуществляться в объемах, определенных мобилизационными планами с учетом резерва, говорится в сообщении.