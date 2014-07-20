США направят в Украину специалистов ФБР и Нацсовета по безопасности на транспорте – посол
Соединены Штаты Америки направят в Украину для расследования катастрофы малайзийского «Боинга-777» специалистов Федерального бюро расследований и Национального совета по безопасности на транспорте (National Transportation Safety Board (NTSB).
США направят в Украину специалистов ФБР и Нацсовета по безопасности на транспорте - посол /Фото Facebook
Об этом посол США в Украине Джеффри Пайетт написал на своей странице в Твиттере.
«В поддержку международного расследования NTSB пришлет по меньшей мере одного следователя и ФБР готовится направить хотя бы одного человека в Украину», - заметил посол.Читайте такжеИнтерпол направит в Украину специалистов для расследования катастрофы Boeing-777
Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777», который выполнял рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».
На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.
На сегодняшний день найдены тела 196 погибших.
Поисковые работы усложнены присутствием в зоне катастрофы вооруженных террористов.
Президент Украины Петр Порошенко призвал провести независимое международное расследование катастрофы малайзийского лайнера.