США направят в Украину специалистов ФБР и Нацсовета по безопасности на транспорте – посол

Об этом посол США в Украине Джеффри Пайетт написал на своей странице в Твиттере.

«В поддержку международного расследования NTSB пришлет по меньшей мере одного следователя и ФБР готовится направить хотя бы одного человека в Украину», - заметил посол.Читайте такжеИнтерпол направит в Украину специалистов для расследования катастрофы Boeing-777

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777», который выполнял рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

На сегодняшний день найдены тела 196 погибших.

Поисковые работы усложнены присутствием в зоне катастрофы вооруженных террористов.

Президент Украины Петр Порошенко призвал провести независимое международное расследование катастрофы малайзийского лайнера.