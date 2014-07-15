Ни Джемилев, ни Чубаров не получили документ о запрете на въезд в Крым - Лутковская

Соответственно, они даже не могут оспорить это решение в суде, сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская в интервью Крым.Реалии.

«Несомненно, это является грубым нарушением прав человека. По этому поводу я дважды обращалась к Элле Памфиловой. Относительно Мустафы Джемилева я получила ответ, но не получила документ, который подлежал бы оспариванию в суде. В отношении Чубарова ответа пока не было», – сказал она.

Читайте такжеАдвокат Марк Фейгин: «Джемилев не хочет в Россию, он хочет вернуться домой»В ответе по Джемилеву ретранслируется позиция пограничной службы Российской Федерации. По словам Лутковской, там говорится, что Джемилеву был запрещен въезд на территорию России, поскольку он не имеет места постоянного проживания на территории «Республики Крым».

«Как вы понимаете, этот ответ совершенно абсурдный. Будем продолжать бороться», – сказал Лутковская.