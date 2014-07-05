В Луганске и Донецке воевать с боевиками будет сложнее из-за огромной численности мирного населения - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.Читайте такжеГлаварь террористов «ДНР» Гиркин сбежал из Славянска - Аваков

«Луганск и Донецк уже к вечеру этого дня будут набиты бегущими боевиками под завязку. Мы помним, как трудно было отбивать у врага небольшой Славянск, полный мирных жителей. Воевать же в областных центрах, учитывая огромную численность мирного населения, будет тяжелее во многие разы», - отметил Тымчук.

При этом он подчеркнул, что выбить вооруженных террористов из больших городов быстро не получится.Читайте такжеВ Донецк прибыли боевики из Славянска и Краматорска – горсовет

Кроме того, эксперт разъяснил, почему по боевикам не ведутся авиаудары.

«Почему по убегающим боевикам не работает авиация? Здесь надо понимать, что террористы вовсю используют гражданский транспорт – например, из Краматорска они бежали в основном на легковых автомобилях, отобранных у мирного населения. Уничтожать все подряд из того, что движется по дорогам, понятно, никто не будет», - сказал Тымчук.

Кроме того, он назвал дополнительным дестабилизирующим фактором ситуацию на границе.

«К глубокому сожалению, учитывая расстановку сил, взять ее (границу - УНИАН) под контроль на некоторых участках также очень непросто», - отметил Тымчук.