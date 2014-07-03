РФ допустит украинских пограничников на свои пункты пропуска после прекращения огня

Об этом говорится в декларации министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России по итогам вчерашних переговоров, которой владеет УНИАН.

"Министры приветствуют готовность России предоставить украинским пограничникам доступ на российскую территорию для того, чтобы контролировать пересечение границы в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", когда будет достигнуто согласие в вопросе прекращения огня", - говорится в подписанном главами МИД документе.

Достигнутые вчера предварительные договоренности также предусматривают, что сепаратисты должны отдать под контроль украинской власти два пункта пропуска - "Изварино" и "Червонопартизанск".

Выполнение этих договоренностей должны проконтролировать представители ОБСЕ.

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"Министры отметили, что это будет способствовать эффективному контролю российско-украинской границы и призвали к регулярному и быстрому обмену соответствующей информацией между Россией, Украиной и ОБСЕ", - говорится в документе.

Главы МИД четырех государств подтвердили свое желание приложить все усилия для скорейшего приостановления кровопролития на востоке Украины.

Соответствующая контактная группа, которая должна обсудить условия перемирия, должна собраться не позднее 5 июля.

Прекращение боевых действий должны контролировать наблюдатели ОБСЕ.

"В этом контексте министры согласились сделать все необходимые шаги и использовать свое влияние на стороны для того, чтобы достичь этой цели", - отмечается в заявлении.

В документе министры также призвали освободить заложников и гарантировать журналистам безопасные условия работы в зоне конфликта.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 2 июля, в Берлине состоялись четырехсторонние переговоры по вопросам урегулирования кризиса в Украине при участии министров иностранных дел Украины Павла Климкина, Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, Франции Лорана Фабиуса и России Сергея Лаврова. По итогам переговоров стороны очертили план, который позволит прекратить боевые действия.

30 июля президент Украины Петр Порошенко отказался продлить объявленное им 20 июля одностороннее перемирие из-за того, что боевики продолжали убивать украинских военных.

Решение Порошенко раскритиковал президент РФ Владимир Путин, который заявил, что глава Украинского государства взял на себя ответственность за ведение боевых действий.