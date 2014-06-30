Командир батальона Артемовск: лично знаю человек 20, вернувшихся за время перемирия "из лесов"

Об этом он рассказал в интервью Украинской Правде.

"В этой неделе перемирия есть и позитивный и негативный момент. Позитивный в том как раз, о чем вы говорите. Это ведь как чайник, он вскипает. И если сейчас у нас все получится, это будет выстрел как от пробки шампанского. Понимаете? Я ведь чувствую настрой своего батальона!", - рассказал Матейченко в ответ на вопрос Мустафы Найема.

Кроме того, по мнению комбата, у перемирия есть и вторая позитивная сторона люди начали возвращаться на работу, в частности, на предприятиях Красного лимана

Читайте такжеСНБО: решение о продлении АТО или режима перемирия будет принято сегодня до 22.00 "Доходит до смешного. Звонят, спрашивают: "А что нам с ними делать-то? Они вернулись, хотят работать, но они же были по ту сторону". Я считаю, что пусть работают.

Мы ведь уже решили: если человек без крови на руках, начинаем с белого листа. Ну если он стоял на блок-посту, делал чай, ну вот так получилось - обманулся, не понял - так что теперь, отворачиваться от него? Лично я знаю человек двадцать, которые за это время перемирия вернулись из лесов. И это тоже позитивный момент", - говорит он.

Однако если говорить о дальнейшем продлении перемирия, то по мнению Матейченко, "последствия могут быть тяжелыми".

"В моем родном Артемовске пока было перемирие, ничего не происходило, а последние два дня они (боевики - ред.) поняли, что может быть атака, и уже появляются огневые точки на домах, укрепляются районы. Тоже самое вокруг Лимана. Но я вам скажу так: сил и средств у украинской армии хватит. Я в это верю", -заявил Матейченко.