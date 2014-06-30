Коморовский поздравил Порошенко с подписанием Соглашения с ЕС

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польского президента.

"Президент Коморовский поздравил Президента Украины с подписанием экономической части соглашения об ассоциации с Европейским союзом и выразил надежду на скорую ратификацию документа. Президент Польши также задекларировал готовность поддержки Украины в процессе ее воплощения в жизнь", - отметила пресс-служба.

Согласно сообщению, Коморовский обсудил с Порошенко ситуацию на Востоке Украины и возможные варианты решения конфликта.

Пресс-служба также отметила, что Президент Польши поздравил президентов Грузии и Молдовы с подписанием аналогичных соглашений в прошлую пятницу в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, отказ предыдущего президента Украины Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом вызвал самые массовые в современной истории страны акции протеста, вызвавшие его побег и смену власти в феврале.

Читайте такжеНа Майдане Независимости в Киеве празднуют подписание Соглашения об ассоциации с ЕСЕС подписал политическую часть соглашения с Украиной в марте этого года, а экономическую, которая предусматривает создание зоны свободной торговли, 27 июня.

Польша, которая является крупнейшим западным соседом Украины и активным сторонником европейской интеграции украинцев, убеждает, что реализация этого документа позволит развиваться украинскому государству по ее образцу. Сейчас официальный польский ВВП на душу населения втрое больше, чем в Украине в то время, как в начале девяностых годов страны стартовали с практически того же уровня.