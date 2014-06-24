В Киеве добровольцы батальона "Азов" приняли присягу и отправились в зону АТО
07:39, 24 июня 2014Политика
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Добровольцы из батальона "Азов" прощались с семьями на Софийской площади перед отправкой в зону АТО на восток Украины.
В Киеве добровольцы батальона "Азов" приняли присягу и отправились в зону АТО / Фото: УНИАН
Вчера в Киеве добровольцы батальона "Азов" отправились в зону АТО.
Батальон «Азов» создан 4 мая 2014 в Бердянске, как и другие специальные батальоны МВД на основании решения Министерства внутренних дел Украины о формировании специальных подразделений милиции по охране общественного порядка с привлечением к ним гражданских лиц и людей, которые имеют опыт военной службы.
УНИАН
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