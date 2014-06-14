Глава МИД Великобритании назвал "полностью неприемлемыми" русские танки в Украине
Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг назвал "полностью неприемлемым" вхождение на суверенную территорию Украины трех российских танков.
Как передает собственный корреспондент агентства УНИАН, соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел Великобритании.
"России необходимо разрядить напряженность. Это означает, обеспечить безопасность границ, вывести все вооруженные силы и предотвратить дальнейшее насилие в восточной Украине. Я призываю российское руководство работать с президентом Порошенко в целях восстановления стабильности и восстановления доверия международного сообщества", - заявил Хэйг.
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Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российское руководство должно понять, что "международное сообщество готово ввести дополнительные санкции, если Москва будет продолжать провоцировать нестабильность и ничего не будет делать, чтобы остановить дальнейшее насилие".