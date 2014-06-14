Глава МИД Великобритании назвал "полностью неприемлемыми" русские танки в Украине

Как передает собственный корреспондент агентства УНИАН, соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел Великобритании.

"России необходимо разрядить напряженность. Это означает, обеспечить безопасность границ, вывести все вооруженные силы и предотвратить дальнейшее насилие в восточной Украине. Я призываю российское руководство работать с президентом Порошенко в целях восстановления стабильности и восстановления доверия международного сообщества", - заявил Хэйг.

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Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российское руководство должно понять, что "международное сообщество готово ввести дополнительные санкции, если Москва будет продолжать провоцировать нестабильность и ничего не будет делать, чтобы остановить дальнейшее насилие".