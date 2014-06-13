Раде предложили отказаться от летних каникул

Об этом говорится на сайте парламента. В то же время текста проекта постановления на сайте нет.

Как известно, согласно календарному плану проведения нынешней сессии ВР, последнее ее пленарное заседание должно состояться 4 июля. С 7 по 11 июля народные депутаты должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 14 по 18 июля - проводить работу с избирателями. После этого планируется сделать перерыв до осени.

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В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе Каплина, по его убеждению, в этом году каникулы депутатов могут длиться всего три дня.

Если парламентарии поддержат его проект постановления, то вместо обычных 45 дней они будут отдыхать всего три.

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«В ситуации, сложившейся в государстве, недопустимо, чтобы депутаты шли на летние каникулы на 45 дней. Принятие проекта постановления, который я уже зарегистрировал, позволит обеспечить законодательный процесс и рассматривать неотложные вопросы до 29 августа. Учитывая, что следующая сессия начнется 2 сентября, перерыв в работе парламента будет минимальным», - сказал Каплин.

Он выразил надежду, что парламент как можно скорее рассмотрит и поддержит предложенный им проект постановления, а уже осенью состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду.