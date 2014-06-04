Бойцы Нацгвардии объяснили, почему покинули воинскую часть в Луганске
Бойцы Национальной гвардии были вынуждены покинуть воинскую часть в Луганске, поскольку она была уничтожена в ходе боев с террористами.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Нацгвардии Виктория Кушнир.
Кушнир рассказала, что штурм полка патрульно-постовой службы Национальной гвардии Украины продолжался более 10 часов. Во время длительного противостояния полностью уничтожены в огне автомобильный парк и здание штаба воинской части, огнем повреждена казарма правоохранителей. Обстрел преступники вели из тяжелого вооружения: автоматов, пулеметов, минометов и гранатометов, также работали снайперы. Правоохранители отстреливались, пока не использовали весь боезапас, бой вели до последнего патрона. Среди правоохранителей три бойца ранены. Среди террористов – около 20 раненых и шесть убитых.
На данное время личный состав воинской части передислоцируется в другое безопасное место.
Также Кушнир добавила, что оставаться на территории воинской части бойцам не было смысла, поскольку там "осталось фактически пожарище".