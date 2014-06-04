Луганских пограничников, которые несколько дней подряд отбивали атаки террористов, передислоцировали

Луганский пограничный отряд, который несколько дней атаковали боевики, передислоцирован.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«В связи с ситуацией, которая сложилась в результате продолжительных атак больших группировок хорошо вооруженных боевиков и невозможностью в дальнейшем выполнять управленческие функции с мест постоянной дислокации, управление Луганского отряда и отдел пограничной службы «Станично-Луганское» передислоцировано в более безопасные места для выполнения задач по организации охраны государственной границы», - говорится в сообщении.

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Как сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, «силами Госпогранслужбы Украины была разработана и сегодня ночью проведена специальная операция, в результате которой удалось без потерь вывести личный состав Луганского пограничного отряда на безопасные позиции».

В ведомстве подчеркнули, что «тем самым были не только спасены жизни пограничников, которые почти 2 суток находились в окружении террористов, но и сохранена система управления и управление охраной государственной границы в Луганской области».

Как сообщал УНИАН, с понедельника, 2 июня, боевики штурмовали и пытались взять под контроль управление Луганского пограничного отряда.