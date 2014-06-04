Госпогранслужба: Луганский погранотряд не захвачен и не выдвигал никаких ультиматумов

Луганский погранотряд не захвачен. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает "ОстроВ".

Так, в некоторых средствах массовой информации появилось сообщение о якобы взятии террористами Луганского пограничного отряда после очередного штурма.

Государственная пограничная служба заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Личный состав отряда находится в месте дислокации и в готовности к отражению новых атак. Морально-психологический дух личного состава высокий и оружие оставлять никто не собирается.

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«Как уже сообщалось ранее, Луганский погранотряд находится в окружении террористов, однако огонь по части не ведется. Огневые точки пограничников контролируются снайперами боевиков, которые разместились в квартирах жилых домов. По периметру отряда расположены огневые позиции террористов, которые готовятся вести огонь», - пишет источник.

Что касается «ультиматумов», которые выдвинули пограничники - данная информация также не соответствует действительности. Никаких официальных ультиматумов ни руководство отряда, ни по его поручению командование любого подразделения Луганского отряда не предъявляли.