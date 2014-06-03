Луганских пограничников окружило огромное количество боевиков с гранатометами

Вокруг Луганского пограничного отряда опять собралось огромное количество вооруженных лиц, в том числе российские так называемые «казаки».

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, они вооружены тяжелым оружием - минометами, гранатометами РПГ, крупнокалиберными пулеметами.

Фактически, с минуты на минуту может начаться штурм этого подразделения как акт мести за то, что пограничники не сложили оружие и не сдались и продолжают исполнять свои обязанности, отмечает ГПСУ.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 2 июня, в Луганске пограничники с 4.00 утра около 17 часов только своими силами отражали атаки террористов. В рамках взаимодействия на помощь пограничникам направлялись истребители сил АТО, однако вести прицельный точечный огонь в городе они полноценно не смогли.

Было ранено 8 военнослужащих. Со стороны нападающих окончательное количество раненых и убитых неизвестно, предварительно отмечалось 8 и 5 соответственно.

Ночью на территории Луганского пограничного отряда было определенное затишье, утром вблизи опять начали появляться террористы.

Днем 3 июня российские СМИ сообщили, что перестрелки в Луганске возобновились.