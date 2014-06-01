В ялтинской школе выпускники заглушили российский гимн украинским
12:36, 01 июня 2014Политика
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Выпускники одной из школ Ялты во время школьной линейки начали петь украинский гимн, в то время как из колонок звучал российско-советский.
Выпускники спели украинский гимн
Парни и девушки с лентами выпускников и желто-голубыми платками сумели на некоторое время перекричать мощную аппаратуру, из которой раздавался российский вариант советского гимна.
Многие из присутствующих на линейке встретили украинский гимн аплодисментами.
Напомним, с сегодняшнего дня в Крыму запретили расчеты в гривнях.
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