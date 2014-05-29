СМИ: названа дата встречи Обамы и Порошенко

Об этом пишет российская газета "Коммерсант", ссылаясь на свои дипломатические источники.

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Европейское турне Барака Обамы начнется 2 июня, в рамках которого он посетит Польшу, Бельгию и Францию.

Барак Обама один из первых поздравил по телефону Петра Порошенко с победой на выборах и пообещал «всестороннюю поддержку». В пресс-релизе Белого дома говорится, что они договорились «продолжить разговор в ходе предстоящего визита президента США в Европу».