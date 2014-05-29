СМИ: названа дата встречи Обамы и Порошенко
09:47, 29 мая 2014Политика
0
Президент США Барак Обама и победивший на выборах президента Украины Петр Порошенко встретятся в Варшаве 3 июня.
Барак Обама зустрінеться з новим президентом України в Варшаві / REUTERS
Об этом пишет российская газета "Коммерсант", ссылаясь на свои дипломатические источники.
Читайте такжеОбама убежден, что Украину ожидают большие вызовы
Европейское турне Барака Обамы начнется 2 июня, в рамках которого он посетит Польшу, Бельгию и Францию.
Барак Обама один из первых поздравил по телефону Петра Порошенко с победой на выборах и пообещал «всестороннюю поддержку». В пресс-релизе Белого дома говорится, что они договорились «продолжить разговор в ходе предстоящего визита президента США в Европу».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter