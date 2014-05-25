Обама с нетерпением ждет совместной работы со следующим президентом Украины - заявление

Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

«От имени всех американцев я приветствую народ Украины с тем, что они сделали свои голоса услышанными, проголосовав на президентских выборах сегодня. Несмотря провокации и насилие, миллионы украинцев пришли на избирательные участки по всей стране, и даже в некоторых частях восточной Украины, где при поддержке России сепаратистские группировки стремились лишить гражданских прав целые регионы, некоторые смелые украинцы еще смогли отдать свои голоса», - заявил он.

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«Мы высоко ценим решимость всех тех, кто принимал участие, а также усилия правительства Украины по проведению этих выборов в свете этих угроз», - сказал Обама.

«В течение последних нескольких месяцев украинский народ неоднократно демонстрировал свое желание избирать своих лидеров без вмешательства и жить в условиях демократии, где они могут определять свое будущее без насилия и запугивания. Эти выборы стали еще одним важным шагом в усилиях правительства Украины, чтобы объединить страну с привлечением всех своих граждан», - отметил президент США.

«Соединенные Штаты с нетерпением ожидают совместной работы со следующим президентом, а также демократически избранным парламентом, чтобы поддержать усилия Украины в принятии важных политических и экономических реформ», - подчеркнул он.

«Мы также продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, осуждаем и отвергаем оккупацию Россией и попытку аннексии Крыма, и, как и ранее, считаем своим долгом работу с Украиной и другими партнерами, чтобы найти мирное разрешение конфликта», - заверил Обама.