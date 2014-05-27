Обама поздравил Порошенко с высоким результатом на выборах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко, об этом шла речь во время их телефонного разговора.

Обама заверил, что его страна будет вместе с народом Украины в обеспечении стабильности мира и реформ.

Порошенко поблагодарил за поздравления и поддержку народа Украины, которая была продемонстрирована США в течение последних месяцев относительно европейского выбора украинского народа, территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе из-за позиции США в ООН, МВФ, НАТО и других международных организациях.

Читайте такжеМеркель поздравила Порошенко с высоким результатомТакже Порошенко заверил, что оказаную ему поддержку во всех регионах Украины он рассматривает как фундамент для объединения всей Украины.

Стороны договорились о встрече в ближайшее время, сообщили в пресс-службе.

В Украине 25 мая состоялись внеочередные выборы Президента. После обработки ЦИК 98.2% протоколов лидер голосования Петр Порошенко набрал 54.65% голосов - за него проголосовали 9 742 822 избирателя.