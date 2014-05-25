В СБУ объяснили, почему отпустили журналистов LifeNews, которые сопровождали террористов

Работники российского канала LifeNews были освобождены по просьбе представителей ООН и ОБСЕ и выдворены из Украины с запрещением въезда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

“В СБУ были беспрекословные доказательства их террористической деятельности... Вместе с тем, к руководству СБУ и нашего государства обратились послы ООН и ОБСЕ, и мы пошли им навстречу (относительно освобождения указанных лиц — УНИАН). И эти лица были официально выдворены с территории нашего государства. А все остальные заявления, что они были выкуплены или обменяны, - это пиар”, - сказал Ягун.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства обороны Украины, 18 мая украинские военные во время спецоперации задержали группу террористов, которые готовились обстрелять военный аэродром в Краматорске с переносного зенитного ракетного комплекса, и россиян, которые снимали их действия.

Позже заместитель секретаря СНБО Украины Виктория Сюмар заявила: «Так называемые «журналисты» LifeNews Олег Сидякин и Марат Сайченко является ярким примером содействия терроризму через информационное сопровождение. Они не просто получают видео, эти «журналисты» сопровождают террористические группы и снимают нападения на украинских военных. Де-факто, они являются частью террористических групп».

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23 мая советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что задержанные СБУ двое сотрудников российского телеканала LifеNews снимали, как террористы убивают украинских военных, чтобы потом выложить это видео в интернет для платного просмотра.