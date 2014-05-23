Сотрудники LifeNews информировали боевиков о расположении украинских войск - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко заявил на пресс-конференции.

“Они собирались снимать пуск ракеты по позициям нашим военным, то есть занимались съемкой видео, на котором убивают людей, а затем за деньги это видео просматривали бы. Подобного рода вещи - это не журналистика, а пособничество террористам”, - сказал Геращенко.

Кроме того, он добавил, что сотрудники этого телеканала фактически занимаются в Украине помощью террористам, информируя их о передвижении украинской военной техники и расположении военных.Читайте такжеЗадержанные журналисты LifeNews признались, что ехали в Украину снимать террористов

По словам Геращенко, в зоне антитеррористической операции, по закону об антитеррористической деятельности, работа представителей СМИ ограничена и может осуществляться только с разрешения руководства АТО. “В данном случае у нас это, к сожалению, не соблюдают, но я надеюсь, что Антитеррористический центр займется этим вопросом”, - сказал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства обороны Украины, 18 мая украинские военные во время спецоперации задержали группу террористов, которые готовились обстрелять военный аэродром в Краматорске из переносного зенитного ракетного комплекса, и россиян, которые снимали их действия.Читайте такжеРоссийские СМИ являются одним из ключевых элементов гибридной войны против Украины - Парубий

Позже заместитель секретаря СНБО Украины Виктория Сюмар заявила: «так называемые «журналисты» LifeNews Олег Сидякин и Марат Сайченко является ярким примером содействия терроризму через информационное сопровождение. Они не просто получают видео, эти «журналисты» сопровождают террористические группы и снимают нападения на украинских военных. Де-факто они являются частью террористических групп».