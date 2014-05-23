Human Rights Watch: Сепаратисты звереют

Об этом сообщает международная правозащитная организация Human Rights Watch в распространенном сегодня пресс-релизе.

Согласно сообщению, силы, которые называют себя "Армия Юго-Востока", захватили контроль над городом Луганск в апреле 2014 года и с тех пор похитили десятки людей. Некоторые из них потом подверглись избиению и пыткам.

Организация имеет показания нескольких людей, которые в плену у луганских террористов были жестоко избиты и подвергались запугиванию и угрозам. Многие боятся свидетельствовать из-за угрозы расправы.

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"Антиправительственные силы используют избиение и похищение, чтобы дать понять, что любой, кто не поддерживает их, должен замолчать или уехать", - сказал Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

"Это неконтролируемые силы и они делают с людьми, что им заблагорассудится", - добавил он.