Украинская авиация ошибочно обстреляла разгромленный террористами пост военных под Волновахой

В сети появилась видеозапись обстрела украинскими вертолетами лесополосы под Волновахой, где ранее были убиты террористами 13 украинских военных.

На записи видно, как группа солдат под прикрытием армейского грузовика наблюдает за разгромленными машинами украинских солдат. Некоторые машины еще дымились.

Читайте такжеОпубликовано видео еще живых парней, которых расстреляли под ВолновахойПотом появились украинские вертолеты и, очевидно, не имея связи с землей, пилоты решили, что в лесополосе находятся террористы, и обстреляли территорию.

На записи видно, как солдаты убегают от места обстрела и как потом их командир связывается с командованием и просит скоординировать действие наземных войск и авиации.

Внимание, в видео присутствует нецензурная лексика.