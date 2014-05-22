Самые большие потери во время АТО: в боях под Волновахой погибли 16 военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов сообщил на встрече с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Он отметил, что военнослужащие все больше сужают кольцо вокруг тех мест, где находятся террористы.

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“Они попытались сегодня прорвать это окружение и атаковали блокпост, который находятся на расстоянии 48 км от Донецка”, - сказал Турчинов.

По его словам, во время боев “под минометным огнем, под огнем из гранатометов, из тяжелого автоматического оружия погибли военнослужащие за Украину”.

"13 человек отдали жизнь за Украину”, - прибавил Турчинов.

Все присутствующие минутой молчания почтили память погибших военнослужащих.

В пресс-службе Донецкой облгоадминистрации сообщают о 16 погибших, 32 военных находятся в медучреждениях, передают Новости Донбасса.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 мая в Волновахском районе Донецкой области группа вооруженных людей совершила нападение на блокпост украинских военнослужащих.

По данным Минобороны, «террористы коварно, из засады, открыли массированный огонь из стрелкового вооружения, ручных противотанковых гранатометов и минометов по блокпосту, на котором несли службу военнослужащие одной из воинских частей ВС Украины. Во время обстрела один из снарядов попал в боевую машину, находившуюся на блокпосту, привело к взрыву боекомплекта».

Также, ранее, 13 мая, в ходе антитеррористической операции погибли 7 украинских военных.

В бою под Краматорском террористы убили 6 военнослужащих Вооруженных сил Украины и еще один военный погиб во время транспортировки в медучреждение в вертолете.