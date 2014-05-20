Террористы снова обстреляли из минометов украинских силовиков в Славянске, есть раненые - Тымчук
09:05, 20 мая 2014Политика
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По данным группы «Информационное Сопротивление», обстрел традиционно велся из жилых кварталов города.
В Славянске террористы продолжают обстреливать украинские позиции / REUTERS
Террористы в очередной раз обстреляли из минометов позиции украинских силовиков в Славянске на горе Карачун.
Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
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"Обстрел велся, по ставшей для террористов «традиции», из жилых кварталов города. Четверо силовиков ранены", - пишет он.
По словам Тымчука, раненых украинских военных сразу эвакуировали с помощью вертолетов.
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