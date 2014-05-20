Террористы снова обстреляли из минометов украинских силовиков в Славянске, есть раненые - Тымчук

09:05, 20 мая 2014
Политика
0

По данным группы «Информационное Сопротивление», обстрел традиционно велся из жилых кварталов города.

REUTERS

Террористы в очередной раз обстреляли из минометов позиции украинских силовиков в Славянске на горе Карачун.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. 

Читайте такжеБоевики обстреливают из минометов блокпост украинских силовиков под Краматорском - Тымчук

"Обстрел велся, по ставшей для террористов «традиции», из жилых кварталов города. Четверо силовиков ранены", - пишет он.

По словам Тымчука, раненых украинских военных сразу эвакуировали с помощью вертолетов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter