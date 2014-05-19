Террористы обстреляли военных на горе Карачун - один солдат погиб

В результате обстрела один силовик погиб, трое ранены.

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», террористы совершили минометный обстрел позиций украинских силовиков на горе Карачун близ Славянска, где расположена телевышка. Ранее сообщалось, что на Луганщине террористы обстреляли трансформаторы, вызвав этим пожар и остановив работу ферросплавного завода.

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