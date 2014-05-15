США начали поиск дорогостоящих активов россиян, против которых ввели санкции - СМИ

Речь идет о самолетах, яхтах, особняках и другой собственности, передает Эхо Москвы со ссылкой на Bloomberg.

Обнаруженные активы будут арестованы, предупреждают там. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал Bloomberg, что их никто об этих действиях США не проинформировал.

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Сейчас в санкционном списке американского правительства числится более 40 россиян, которые, причастны к ухудшению ситуации в Украине. Среди них советники президента Владислав Сурков и Сергей Глазьев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и бизнесмены, которых пресса называет друзьями Владимира Путина.