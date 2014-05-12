Операция по освобождению здания милиции Мариуполя провалилась из-за несогласованности действий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил заместитель командира батальйона «Азов» Национальной гвардии Украины Ярослав Гончар.

«Три недели мы находимся на азовском побережье, и мои личные наблюдения в том, что эту ситуацию, которая развернулась там, ее нельзя решать теми методами (имеется в виду силовое освобождение - УНИАН). Такими методами там работать нельзя. Люди зомбированы российской пропагандой, что мы фашисты, хунта, что мы захватили МВД. С людьми надо работать, разговаривать, но при этом я не говорю, что сидеть сложа руки... Все планы заключались - набежать ордой, всех побить. Но нельзя так», - сказал Гончар.

При этом он подчеркнул, что во время подготовки к операции сразу проявилась несогласованность в действиях подразделений, в частности, на месте отсутствовал представитель СБУ.Читайте такжеВ Мариуполе 9 мая по уточненным данным погибло 9, а ранено 42 человека – ОГА

Кроме того, он отметил, что у него вызвало удивление отсутствия карты города, плана здания, плана прилегающих территорий, а также задача, поставленная его подразделению, в состав которого входило около 10 человек, выдвинуться к зданию УВД на расстоянии 50 метров, имея на вооружении винтовки, и после пожара пытаться задержать выбегавших из здания людей с последующей их передачей бойцам внутренних войск, которые, будучи вооруженные автоматическим оружием, находились сзади передового отряда.

Гончар также рассказал, что когда его подразделение зашло на первый этаж захваченного террористами здания с внутреннего двора, потеряв при этом одного бойца, обеспечивавшего тыловое прикрытие группы, оказалось, что не все участники операции оповещены о едином позывном.

Как отметил Гончар, это проявилось после того, как первый этаж здания был освобожден от террористов, и подразделение, открыв внешние двери, вышло на улицу и, произнеся позывной, было задержано бойцами внутренних войск, которые, как оказалось, этого позывного не знали.

«Вместо предоставления помощи группе они нас арестовали. Могу констатировать, что первая информацияо четырех задержанных сепаратистах - это мы. Из 4-х трое с моей группы, а четвертый — руководитель СБУ в городе Мариуполе», - сказал Гончар.

Продолжая тему, он высказал предположение, что часть внутренних войск из Мариуполя или не знала позывного, или проигнорировала его.

Кроме того, Гончар отметил, что пожар в здании возник после того, как по нему были произведены выстрелы из БМП.

При этом он подчеркнул, что его подразделением была предоставлена информация о том, что первый этаж здания освобожден, на третьем находятся сотрудники милиции, а на втором этаже - боевики.

«Жаль говорить, но введение внутренних войск является оперативной неудачей. Они своими действиями мешали», - сказал Гончар.

В то же время он отметил скоординированность и предоставление помощи бойцами 72-й механизированной бригады Вооруженных сил.

Также военнослужащий сказал, что несогласованность в действиях привела к тому, что на площадь возле здания начали массово прибывать жители Мариуполя, многие из которых были вооружены, что значительно усложнило дальнейшие действия.Читайте такжеТеракт в Мариуполе устроили криминальные авторитеты - СМИ

Кроме того, Гончар отметил, что во время работы его группы ее обстреливали снайперы, одного из которых удалось засечь и нейтрализовать.

Отвечая на вопросы журналистов, Гончар высказал убеждение, что на неудачу операции повлияла и утечка информации.

«Без предателей не обошлось. Я могу сделать вывод - нет милиции в Мариуполе. Да, есть люди в милицейских погонах, но те люди, которые остаются верны присяге и занимаются делом, их единицы, и они гибнут», - сказал Гончар.

Он также отметил, что по оперативной информации, 20 боевиками, засевшими в здании ГУВД, руководил человек по прозвищу «Мангуст», и ориентировка на его задержание у подразделения была.

Впоследствии оказалось, как отметил Гончар, «Мангуст» был задержан и передан военнослужащим внутренних войск, однако позднее, по неизвестным причинам, отпущен.

Исходя из сказанного, замкомандира батальона «Азов» обратился к руководству государства, МВД, СБУ с требованием провести тщательное расследование всех обстоятельств операции, используя имеющуюся у ее участников информацию, включая фото и видеоматериалы.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что 9 мая в ходе антитеррористической операции в Мариуполе убито около 20 террористов, четырех взяли в плен.

Потери среди сотрудников МВД - один человек убит, пятеро - ранены.

По информации Авакова, попытка группы вооруженных людей захватить штурмом здание УВД в центре города после ожесточенного столкновения закончилась неудачей.

В то же время здание горуправления милиции в Мариуполе сгорело.

В Донецкой ОГА сообщали о 7 погибших в Мариуполе и 39 раненых.