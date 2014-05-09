В Мариуполе около 20 террористов были уничтожены, 4 взяты в плен - Аваков

"Группой террористов около 60 человек, вооруженных автоматическим оружием, была предпринята атака на горотдел милиции. Была попытка захвата здания, без всяких предварительных требований. В здании произошел бой. Который превратился в полномасштабное боевое столкновение, по факту подхода подкрепления со стороны ВС и подразделения "Омега" Нацгвардии. В результате боя, в котором участвовали подразделения Нацгвардии, ВС, спецподразделения МВД "Азов", значительная часть группировки террористов была уничтожена", - сообщил министр МВД Арсен Аваков в Facebook.

Он уточнил, что около 20 террористов было уничтожено, 4 взято в плен. Значительная часть нападавших, побросав оружие, скрылась в жилых кварталах города.

"Наши потери - один убит, 5 раненых. Уточняются потери в составе вооруженных сил. Здание горотдела охвачено пламенем. Мрази наемные, когда ж вы успокоитесь и насытитесь кровью? Думайте!", - написал в соцсети Аваков. Читайте такжеТеррористы в Мариуполе издеваются над телами погибших военных - депутат

Министр МВД отметил, что подразделения АТО получили подкрепление, переброшенные с других регионов. По его словам, позиция по отношению к террористам с оружием будет неизменна - "огонь на поражение".

"...Тем, кто пришел с оружием и стреляет, кто захватывает заложников, пытает их, грабит людей, прикрываясь различными лозунгами - ответ украинского государства будет только один - уничтожение", - написал Аваков.

Как сообщал УНИАН, захваченный сепаратистами 24 апреля Мариупольский горсовет был освобожден утром 7 мая. Во время спецоперации по освобождению горсовета задержано несколько человек.

В тот день министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в результате операции ситуация в Мариуполе взята под контроль.

Сегодня сайт 0629 сообщил, что в центре города около 10.30 началась перестрелка возле управления милиции и воинской части Нацгвардии Украины.

Позже сообщалось, что в Мариуполе загорелся первый этаж горсовета, в город вошла украинская бронетехника.