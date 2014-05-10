Во время диверсии на телебашне повреждена и линия секретной связи правительства

Киевский голова пытался убедить журналистов, что провода просто замкнуло, но специалисты уверяют, что от этого оптоволоконные кабели не вспыхивают, говорится в сюжете ТСН.

За считанные минуты пожарные были на месте, но тушить не могли. Рядом с телевизионными кабелями располагались энергетические, которые могли поразить током.

Киевэнерго, который отвечает за это, отключить ток смог лишь через несколько часов. И пока в Киевэнерго думали - коллектор горел и по очереди исчезали Интернет, кабельное телевидение, центральные радиостанции и другие телеканалы.

Большинство телеканалов продлили свое вещание через спутники. Остальные провайдеры и мелкие каналы даже после обеда оставались без эфира.

В коллекторе пострадали и резервные кабели вещание 1+1 Медиа, которые на качество эфира не повлияли.

В том что пожар случайность - не верит ни один потерпевший. Во-первых, сам собой оптоволоконный кабель огнеупорный. Во-вторых, кто-то знал, что в этом месте можно обесточить большую часть украинского телевидения.

"Вы знаете от окурка это не загорится, это достаточно подготовленная акция. Нужно четко понимать, что это телекоммуникационный колодец, нужно понимать топологию сетей и понимать, какие сети там проходят. У кого-то был доступ к документации, с моей точки зрения это абсолютная диверсия",- говорит технический директор Inter Media Group Григорий Зинченко.

Сами люки защищены не были. Поэтому бросить в коллекторы воспламеняющуюся смесь не было проблемой.

"Это обычный грибок от дождя и там помещение, и там расстояние между этим грибком и воздухозаборниками достаточно большое, чтобы там и рука поместилась и все что угодно", - говорит генеральный директор НТКУ Зураб Аласания.

Еще одно доказательство диверсии говорят - на их территории расположен еще один такой люк, который накануне взломали.

"Все это было заварено, закрыто. Однако, как вы видите сейчас здесь установлены кирпича, это все свежее и организованный подход, расчищена территория и подход к этому тоннелю", - рассказывает заместитель негерального директора НТКУ Александр Лев.

Но подожгли в другом коллекторе, потому что знали - там вред будет более масштабным. Кто виноват в диверсии выяснит следствие, а особенно, среди повреждений и линия секретной связи правительства.

Компания, которая является балансодержателем этих коллекторов должна была бы позаботиться о системе пожаротушения, которая на объектах отсутствовала. Что касается охраны коммуникаций, то по мнению специалистов, ответственность ложится на нового руководителя концерна РРТ Александра Пивнюка, которого связывают с представителями старой власти