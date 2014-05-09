В Одессе на Куликовом поле собралось несколько сотен человек, на Доме профсоюзов висит красный флаг

Как передает корреспондент УНИАН, часть людей с красными флагами пришли из Центрального парка культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, где на Аллее Славы состоялось торжественное возложение цветов по случаю Дня Победы.

На Куликово поле принесли цветы, чтобы почтить память, погибших в Доме профсоюзов 2 мая. Здесь также вывешены списки с 46 фамилиями людей, погибших 2 мая во время массовых беспорядков. На листе бумаги (над фамилиями) написано: «Их сожгли заживо». На самом деле, в данном списке, в том числе данные одесситов, застреленных в центре города, за несколько часов до пожара на Куликовом поле, и скончавшиеся от травм после выпадения из окон Дома профсоюза.

Собравшиеся периодически скандируют: «Долой хунту!», «Слава Куликову полю!», «Фашизм не пройдет!», «Одесса не простит!». В толпе есть люди, которые выкрикивают различные фразы, например, «Никогда не простим!», что накаляет обстановку.Читайте такжеВ одесском Доме профсоюзов выломали установленные милицией ограждения

На крыше Дома профсоюза кто-то установил красный флаг. Внутри здания частично вырезали, а потом выломали металлическое ограждение, установленное для ограничения доступа людей. Сейчас по 5-этажному зданию ходят все желающие, некоторые из них утверждают, что «сами занимаются расследованием», так как никому не доверяют.

На Куликово поле прибыл начальник Главного управления МВД в Одесской области Иван Катеринчук. Он предпринял попытку поговорить с собравшимися, но они встретили его агрессивно. Некоторые начали кричать: «Убийца!», «Позор!» и т. д.

Катеринчук уехал. Милиционеров на Куликовом поле немного.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Затем активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В этом здании начался пожар, в результате которого также погибли люди. В целом погибли 46 человек, более 200 были ранены.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе при участии представителей незаконных воинских формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из России.

Генерал-майор милиции Катеринчук был представлен личному составу Главного управления МВД в Одесской области в качестве начальника данного ведомства 5 мая.