Председатель Одесской ОГА обещает жесткое наказание за провокации 9 мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Палица заявил на встрече с представителями политических сил региона. Он подчеркнул, что торжества по случаю Дня Победы состоятся, и ветераны «могут ничего не бояться».

«Мы помним причину этого праздника, мы помним, что мы живы только благодаря этим людям, мы их очень уважаем... В области нет одесситов, которые не любят этот праздник, которые хотят, чтобы он не прошел. Провокаторы, которые пытаются поссорить общество, будут очень жестко наказаны… Я бы хотел обратиться к тем людям, которые думают каким-то образом что-то сделать. Пусть забудут об этих помыслах. Любая провокация, а это может быть только провокация, которая будет в городе или которую кто-то попытается провести в городе, будет очень жестко наказана правоохранительными органами. Никто ни с кем не будет церемониться», - заявил Палица.

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Он также сказал: «Обращаюсь ко всем вам: передайте своим сторонникам, что мы должные прекратить марши. Если вы хотите собираться и дискутировать – в вашем распоряжении зал. Нельзя выплескивать эмоции на улицы. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы на улицах было спокойно. Мы не видим сегодня ни одной причины массовых противостояний в городе».

Как сообщал УНИАН, в Одессе 9 мая безопасность будут обеспечивать более 2 тыс правоохранителей.