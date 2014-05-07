В Луганске около 150 сепаратистов пикетируют здание местного ГУ МВД

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Сепаратисты требуют, чтобы начальник областной милиции Анатолий Науменко вышел из здания и присягнул на верность народу, а после ушел в отставку.

Один из активистов потребовал также, чтобы с здания МВД в Луганской области сняли герб Украины.

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Ранее организатор пикета, председатель так называемого "народного совета Луганской области" Андрей Андреев пообещал разбить палаточный городок у здания управления, если их требования не будут выполнены и милиция не перейдет на их сторону.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Луганске около 3 тысяч пророссийских активистов с оружием пытались захватить здание Главного управления МВД Украины в Луганской области. Среди митингующих было около 50 человек в камуфляже, бронежилетах, касках, масках и с автоматами.

Со стороны милиции были применены гранаты. Митингующие бросали в сторону милиции коктейли Молотова, затем последовал обстрел здания.