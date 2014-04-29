В Луганске экстремисты захватили телецентр и прокуратуру, штурмуют УМВД (онлайн трансляция)

В Луганске вооруженные автоматами люди захватили областное телевидение и областную прокуратуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщают луганский правозащитник Константин Реуцкий и активист Гражданского сектора Луганска Алексей Бида.

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«ЛОТ сдался, милицейская охрана ушла. Штурмуют областную прокуратуру. Планируют брать областную милицию.

Вооруженные повстанцы разъезжают по городу в милицейских машинах.

Многие местные милиционеры щеголяют с георгиевскими лентами.

Атмосфера праздника...», - пишет на своей странице в Facebook Реуцкий.

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«Захвачена ОГА, ЛОТ, областная прокуратура. Разгромили офис адвоката Чудовского, его самого избили во время штурма ЛОТа - увезли на скорой. Возможен слив домашних адресов активистов из милиции», - сообщает Бида в закрытой группе "Европейский Луганск - Громадський сектор" в Facebook.

В данный момент около 1 тысячи пророссийски настроенных митингующие штурмуют здание Главного управления МВД Украины в Луганской области.

Также в сети появилась информация, что вооруженные автоматами люди находятся также возле здания областной ГАИ.

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Журналисты сообщают, что начальник ГУ МВД в Луганской области Владимир Гуславский подал в отставку.

Как сообщал УНИАН, в Луганске около 3 тысяч пророссийски настроенных митингующих сегодня захватили здание Луганской облгосадминистрации. В данный момент на здании установлены флаги Российской Федерации и самопровозглашенной Луганской народной республики.

Двери и окна на первом этаже здания выбиты, внутри и на крыше здания находятся митингующие.

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Работников милиции из здания вывели через черный ход. Правоохранители перешли на сторону митингующих и надели георгиевские ленточки.

Митингующие также заявили, что во внутреннем дворе здания ОГА находится много милиционеров из Винницы. Захватившие здание, потребовали от милиции сдать оружие.

После переговоров работники милиции покинули здание через коридор, устроенный мингующими и под их контролем направилась в сторону воинской части. Оружие они не сдали.

Сегодня в 14.00 истек срок ультиматума, который выдвинули организаторы захвата здания Управления СБУ. В списке требований амнистия всех участников протестного движения на востоке Украины, признание русского языка государственным, а также проведение референдума по вопросу самоопределения региона.