Донецкие милиционеры повесили на горуправлении сепаратистский флаг

23:34, 04 мая 2014
Политика
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Около 18.30 сотрудники милиции сняли с флагштока городского управления МВД флаг Донецка и подняли флаг т.н. ‘Донецкой республики’.

Донецк, милиция, флаг ДНР / hromadske.tv

Как сообщает Громадське ТВ, они запрещали прохожим фотографировать процесс и даже угрожали ответственностью перед законом.

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