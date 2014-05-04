Донецкие милиционеры повесили на горуправлении сепаратистский флаг
23:34, 04 мая 2014Политика
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Около 18.30 сотрудники милиции сняли с флагштока городского управления МВД флаг Донецка и подняли флаг т.н. ‘Донецкой республики’.
Донецкие милиционеры повесили на горуправлении сепаратистский флаг / hromadske.tv
Как сообщает Громадське ТВ, они запрещали прохожим фотографировать процесс и даже угрожали ответственностью перед законом.
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Как сообщал УНИАН, в донецке сепаратисты захватили военную прокуратуру, сожгли флаг и Конституцию Украины.
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