В Красноармейске после переговоров экстремисты освободили здание милиции – ОГА
14:47, 02 мая 2014Политика
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Здание городского управления милиции было захвачено вчера, 1 мая.
В Красноармейске экстремисты освободили здание милиции – ОГА / 06239.com.ua
В Красноармейске после переговоров с сепаратистами освобождено здание городского управления милиции, которое было захвачено 1 мая.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Департамент по вопросам внутренней политики ОГА.
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В сообщении отмечается, что по состоянию на сегодня после переговоров представителей самопровозглашенной «Донецкой народной республики» и правоохранительных органов здание милиции освобождено.
Видео вчерашнего штурма милиции в Красноармейске:
Видео PLANETNEWS
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