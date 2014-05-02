В Красноармейске после переговоров экстремисты освободили здание милиции – ОГА

В Красноармейске после переговоров с сепаратистами освобождено здание городского управления милиции, которое было захвачено 1 мая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Департамент по вопросам внутренней политики ОГА.

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В сообщении отмечается, что по состоянию на сегодня после переговоров представителей самопровозглашенной «Донецкой народной республики» и правоохранительных органов здание милиции освобождено.

Видео вчерашнего штурма милиции в Красноармейске: