Ночью под Славянском украинские силовики деблокировали блокпост и схватили одного экстремиста - Тымчук

Прошедшей ночью вблизи Славянска украинские силовики деблокировали строившийся сепаратистами блокпост.

Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

«Точечную операцию провела мобильная группа спецназа СБУ. Один из экстремистов захвачен – им оказался представитель донецкого казачества».

Читайте такжеЭкстремисты строят блокпост возле горисполкома Стаханова на Луганщине - Тымчук

Кроме того, как сообщил Тымчук, «прошедшей ночью к оружейным складам в Артемовске, охраняемым украинскими военными, прибыло около 100 сепаратистов, часть из которых была вооружена. Через 2 часа сепаратистов было уже около 1000 человек, идентифицировано прибытие автомобилей с номерами Харьковской области. Серьезные попытки штурма не предпринимались, акция носила скорее характер психологического давления. Сепаратисты скандировали «Армия с народом!». К утру сепаратисты ретировались».

В Стаханове «после недолгой ночной активности толпа пророссийски настроенных граждан, собравшаяся в центре города, разошлась. Инициировавшие акцию прибывшие из Луганска экстремисты уехали из города (по направлению к Луганску). Среди последних были идентифицированы жители Стаханова, которые участвовали в захвате здания СБУ в Луганске и которые до последнего времени находились в захваченном здании», - отметил Тымчук.

Читайте такжеБоевики заявляют об атаке на их блокпост под Соледаром

Он также добавил, что факт задержания донецкими экстремистами сотрудников СБУ (о чем ночью сообщили СМИ) группа «Информационное сопротивление» не комментирует, полагая, что это в компетенции исключительно СБУ.