На Донетчине экстремисты взяли в плен и пытали трех сотрудников СБУ - СМИ

Трех окровавленных мужчин без штанов заставили отвечать на вопросы российских СМИ, сообщает ТСН.ua.

В Краматорске экстремисты взяли в плен трех офицеров спецназа "Альфа" СБУ. Об этом сообщает ряд российских СМИ. Кроме того, в интернете появились фото и видео захваченных боевиками якобы украинских офицеров, в котором они признаются в том, что приехали в город в рамках спецоперации.

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Как сообщают российские СМИ, донбасские сепаратисты якобы захватили офицеров СБУ в Краматорске, по дороге в Горловку. После чего их перевезли в Славянск. На видео, которое появилось на сайте "Комсомольской правды", трое окровавленных мужчин без штанов, с перемотанными скотчем глазами, отвечают на вопросы российских журналистов и рассказывают о том, как попали в плен к боевикам. Все это происходит, если верить изданию, в захваченном террористами здании СБУ в Славянске.

Сами террористы при этом демонстрируют журналистам удостоверения и жетоны трех украинских офицеров на имена майора Сергея Потемського, капитана Евгения Веринского и подполковника Ростислава Кияшко. Кроме того, журналистам показывают оружие, якобы имевшееся у захваченных сотрудников СБУ.

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По словам одного из окровавленных мужчин, их группа состояла из семи человек. К Краматорску их перебросили вертолетом из города Изюм Харьковской области. Задачей группы будто было похищение одного из сепаратистов Игоря Безлера, который уже около десяти дней управляет содержанием здания УМВД Горловки.

Лидер сепаратистов Славянска Игорь Стрельцов объявил их военнопленными.

"Мы предложим Киеву поменять их на наших соратников, задержанных властями", - заявил Стрельцов.