В Краматорске сепаратисты пытались обесточить город - ОГА



Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, представители «Донецкой народной республики» прошлой ночью попытались обесточить город, но не смогли выполнить задуманное по техническим причинам.

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В то же время они заявили, что «взяли под контроль» горводоканал и теплосеть. В ОГА уточнили, что сепаратисты приходили на горводоканал Краматорска и водрузили там свой флаг. В технологический процесс они не вмешивались. Работу водоканала контролирует и обеспечивает в соответствии со всеми нормами руководство предприятия. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

Во избежание провокаций городской голова Краматорска приказал сегодня покинуть всем сотрудникам здание исполкома. Среди жителей проводится агитация представителями власти не поддаваться на провокации и не помогать самозванцам, подчеркнуто в сообщении.