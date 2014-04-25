В Луганской области шахтеры «Краснодонугля» прекратили акцию протеста и вышли на работу

Об этом УНИАН сообщила директор по коммуникациям компании «Систем Кэпитал Менеджмент» Наталья Емченко.

Согласно сообщению, опубликованному в сети Facebook, работа предприятия в тех подразделениях, где было блокирование, восстановленная, подъезды разблокированы, на работу вышли более 2 тысяч шахтеров.

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«С шахтерами-переговорщиками договорились о том, что больше блокировать работу предприятия шахтеры-переговорщики и другие сотрудники не будут. Шахта должна работать - так правильно. Итак, если будут блокировать развязки снова то это уже будет чистая политика, которая к интересам шахтеров не имеет никакого отношения», - заявляет Емченко.

Также она сообщает, что переговорный процесс относительно требований шахтеров-переговорщиков идет цивилизованно, и сегодня, возможно, будет завершен.

«По 15-ти из 16-ти пунктов договоренность есть», - подчеркивает Емченко.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы прокуратуры Луганской области, 22 апреля примерно в 21 часов возле здания ОАО «Краснодонуголь”, принадлежащего горно-металлургическому бизнеса "Метинвест" компании СКМ, начался митинг шахтеров, которые требовали от руководства предприятия повышение заработной платы и улучшение условий труда.

По словам председателя объединения свободных профсоюзов Луганской области Владимира Сапути, шахтеры выдвинули 16 пунктов требований экономического и социального характера, в частности, относительно повышения зарплаты вдвое, своевременной выплаты по больничным листам, уменьшение разницы в зарплате для различных изменений, охраны труда, новой системы оплаты труда и т.д. «Все пункты спровоцированы экономической ситуацией в стране», - добавил Сапуто.

В свою очередь, в пресс-службе компании «Метинвест», в состав которой входит ОАО «Краснодонуголь», 23 апреля сообщили, что около 300 человек блокируют работу админздания и структурных подразделений «Краснодонугля».