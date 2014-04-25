Тернопольский горсовет запретил размещение и использование советской, коммунистической и нацистской символики 8-9 мая

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение сегодня проголосовали 40 зарегистрированных депутатов из 41, один не голосовал.

Также с целью достойного почтения памяти погибших во Второй мировой войне, увековечения трагических событий 1939-1945 годов городской совет объявил 8 и 9 мая в Тернополе Днями скорби и почтения памяти погибших во Второй мировой войне.

"Мы хотим 8 и 9 мая достойно почтить всех погибших, чтобы обошлось без каких-либо провокаций. Мы также хотим в эти дни ограничить любые праздничные мероприятия, приспустить флаги, которые должны быть с черными лентами. Предварительно мы проведем встречи с разными общественными организациями и будет проведена разъяснительная работа с общественностью относительно недопущения провокаций", – прокомментировал принятое решение городской голова Надал.

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Как сообщал УНИАН, в последние годы 9 мая в Тернополе происходили столкновения между представителями ВО "Свобода" и правоохранителями, которые обеспечивали проход представителей Компартии к Вечному огню в парке Славы.