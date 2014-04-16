Рада приняла постановление об использовании пожертвований на армию

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 230 народных депутатов.

Постановлением предусмотрено, что обслуживание движения средств, поступающих от физических и юридических лиц на счет Министерства обороны Украины как денежные благотворительные пожертвования для обеспечения боевой, мобилизационной готовности, боеспособности и функционирования Вооруженных сил Украины, осуществляется Государственным казначейством Украины с учетом следующих особенностей: режим расходования средств (с применением государственных тендеров или без такого режима) устанавливается руководителем Министерства обороны Украины или уполномоченным им лицом.

Кроме того, платежные поручения на расходование средств подаются Государственным казначейством по подписи руководителя Министерства обороны Украины или уполномоченного им лица.

Читайте такжеУкраинцы уже пожертвовали армии 100 миллионов гривенЧитайте такжеТакже постановлением предусмотрено с целью эффективного расходования денежных средств и предоставления общественности возможности осуществлять контроль за таким расходованием Министерство обороны Украины: ежемесячно публикует на своем официальном сайте информацию о использованных средствах с указанием общего объема потраченных денег, стоимости конкретных закупок, их объемов по каждой позиции и главных качественных характеристик; ежеквартально публикует на своем официальном сайте сводную информацию об использованных средств по направлениям (питание, техника, запасные части, смазочные материалы и т.д.).

Как сообщал УНИАН, акция «Поддержи Украинскую армию» по сбору средств от физических и юридических лиц на нужды ВСУ стартовала 15 марта.

За месяц проведения акции на счета Минобороны поступило более 100 млн грн.