Когда наступает Орда

Снова Враг у ворот. Снова Украина оказалась перед необходимостью исполнения своей исторической миссии. Она состоит в защите свободы и права на самостоятельную жизнь (свое государство, своя экономика, свой образ жизни, мышления, культуры, самовыражения) всей Европы. Мы снова выступаем щитом против Орды, которая ударила Украине в спину в самый сложный момент нашей истории за последние годы.

Для нынешней путинской России Украина не имеет права на существование вне кремлевского контроля. Путин начал тотальную войну против Украины, которая может закончиться либо полным подчинением Москве с большой кровью всей Украины, либо победой Украинского народа, государства, граждан, активистов и всех, считающих Украину своей Родиной. Выбора у нас не осталось. Права на ошибку – также. Если Украина сейчас не сможет мобилизоваться на всех уровнях, то новый Батый, как в далеком 1240 году, сожжет Киев и показательно покарает всех украинских граждан за их характер и любовь к своей Родине.

Более того, путь на Восточную Европу будет открыт новой Орде, которая уже отбросила все правила и нормы международных отношений и остановится только там, где ей дадут жесткий отпор. Есть большой плюс в том, что путинский ударный кулак существенно меньше и слабее старых ордынских, а ресурсы для достойного отпора в Украине есть в достатке. Поэтому, мы не только защитим свою свободу, но и всей Восточной Европы. Многие европейцы уже понимают это и помогают Украине в меру своих возможностей.

Кроме того, глобализация в данном случае, как ни странно, подыгрывает Украине, ставя в зависимость от нашей ситуации многих крупных международных игроков. Они также будут вынуждены нам помогать хотя бы из мотива защиты своих интересов.

Еще одна особенность нынешней ситуации состоит в том, что Орда на этот раз, атакуя Украину, защищает еще всех тех воров и преступников, которые методично грабили нашу страну в последние годы. Сейчас не случайно многие представители региональной элиты на Востоке Украине пытаются выпросить право на дальнейший грабеж уже «под крышей» Кремля на восточно-украинских территориях. Простые люди от этого только проиграют.

Для всех украинских граждан сейчас крайне важно избавиться от иллюзий. Единственный реальный враг для Украины на данный момент – это путинская Россия со всей мощью ее государственного аппарата и силовых структур. Но важно четко разделять путинский режим и российский народ, который, не смотря на усилия кремлевской пропаганды, всегда был, есть и будет дружественным народом для Украины. Борьба за свободу и право жить за рамками «кремлевского мира», который путинские идеологи выдают за «Русский мир», это шанс и для самих россиян вернуть себе свою страну. В данном случае как никогда актуален лозунг «За нашу и вашу свободу».

Что делать, когда Орда наступает? Первое – принять, что против Украины сейчас идет открытая война со стороны путинской России. Кремль в международной изоляции, но если мы сами не начнем бороться, то остальной мир не станет это делать за нас.

Второе – провести внутреннюю мобилизацию, максимально подготовиться к борьбе, защите своей семьи и Родины. Каждый сможет найти применение своим способностям и возможностям. Каждый сможет дать четкий ответ, чем он (она) могут быть полезны Украине. Наша сила в организации, практика последних месяцев это подтверждает. А к самоорганизации у украинцев всегда был блестящий талант, удивляющий весь мир.

Третье – консолидироваться внутри и отставить в сторону внутренние недовольства, споры, претензии и амбиции. После победы в нашей войне все станет на свои места и тогда можно будет вернуться к внутреннему «разбору полетов».

Главное – мыслить в формате военной логики, а не политической. Против Украины объявлена война со стороны путинской России – это аксиома. Все остальные планы и практические действия должны проистекать из нее.

Украина победит, наш народ в который раз удивит мир, а все мы сможем дальше строить страну своей мечты, где есть место любым конструктивным идеям, проектам и энергии. Вместе и до конца.

Роман Рукомеда, политический эксперт