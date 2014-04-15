ЕС направит миссию в Украину для оказания помощи в сфере безопасности и обороны

Министры иностранных дел государств Европейского Союза на заседании 14 апреля решили направить собственную миссию в Украину для предоставления помощи в сфере безопасности и обороны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Польши.

"Для предоставления помощи в реформе сектора безопасности в Украину будет направлена миссия Евросоюза в сфере Общей политики безопасности и обороны, которую предложили Польша, Швеция и Великобритания", - говорится в сообщении.

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Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что европейские эксперты выедут в Украину уже в ближайшее время, а сама миссия, как планируется, начнет работу в июне.

"Ситуация становится с каждым разом хуже и в ближайшие дни может быть еще более драматичной", - сказал Сикорский.

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Как известно, в конце прошлой недели польское агентство РАР сообщало со ссылкой на собственные источники, что главы МИД стран Евросоюза планируют обсудить направление отдельной европейской миссии в Украину на заседании 14 апреля, но решение по этому вопросу будет принято позже.

Евросоюз в рамках Общей политики безопасности и обороны может направлять военную или наблюдательную миссию. Последнего типа миссию Евросоюз, например, направлял в Грузию после войны с Россией в августе 2008 года.