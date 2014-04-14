В Ждановке сепаратисты захватили горсовет
14:48, 14 апреля 2014Политика
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20 сепаратистов захватили здание Ждановского городского совета и установили флаг "Донецкой республики".
Еще в одном городе объявили о присоединении к "Донецкой республике"
Об этом сообщают Новости Донбасса.
Никто не препятствовал захвату здания.
Организатор захвата объявил, что теперь Ждановка - часть Донецкой республики, а местная власть, якобы, перешла на сторону сепаратистов.
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