В Ждановке сепаратисты захватили горсовет

14:48, 14 апреля 2014
Политика
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20 сепаратистов захватили здание Ждановского городского совета и установили флаг "Донецкой республики".

Еще в одном городе объявили о присоединении к "Донецкой республике"

Об этом сообщают Новости Донбасса.

Никто не препятствовал захвату здания.

Организатор захвата объявил, что теперь Ждановка - часть Донецкой республики, а местная власть, якобы, перешла на сторону сепаратистов.

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