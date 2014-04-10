Активистов Антимайдана, задержанных при освобождении ОГА в Харькове, суд задержал на 60 суток

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По сведениям прокуратуры, первым четверым задержанным также определен денежный залог. Троим из них – в размере более180 тыс. грн, еще одному – более 90 тыс. грн.

В настоящее время судебные заседания продолжаются. В Киевский райсуд Харькова доставляют группы задержанных во время спецоперации по освобождению ОГА. Ожидается, что мера пресечения будет избрана для каждого из 65 задержанных в течение ближайших суток.Читайте такжеВ Харькове в суд привезли первую группу сепаратистов, захватывавших ОГА

В это же время перед зданием суда собрался пикет в поддержку задержанных. Приблизительно 50 человек требуют освободить «защитников Харькова». На территорию суда никого не пускают.

В социальных сетях в группах Антимайдана появился призыв ко всем желающим приехать под Киевский райсуд Харькова и поддержать задержанных. В то же время, по сведениям нескольких местных СМИ, станция метро «Студенческая», неподалеку от которой находится суд, закрыта на вход и выход. Поезда метро на станции не останавливаются вообще.

Как сообщал УНИАН, ночью 8 апреля пророссийские активисты захватили здание Харьковской ОГА. Утром 8 апреля спецподразделение Национальной гвардии Украины разблокировало помещение. Во время спецоперации было задержано 65 человек, у них было изъято боевое и травматическое оружие, а также 6 ящиков с «коктейлями Молотова».Читайте такжеВ Харькове из-за «заминирования» ОГА эвакуировали более 370 человек

Всем задержанным во время разблокирования здания ОГА вручены письменные подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки).