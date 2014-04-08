Первая неделя президентской кампании. Заметки на полях

Завершилась первая неделя президентской избирательной кампании. Началась она на удивление вяло. Возможно дело в сложной внутриполитической ситуации, а также в высокой динамике и противоречивости политических настроений избирателей. Поэтому кандидаты пока пытаются только тестировать свои основные идеологемы, стремясь «нащупать» своих избирателей и оседлать их настроения.

В этой связи первые впечатления от кандидатов, которые уже проявляют себя перед избирателями.

Юля сделала ставку на антикоррупционную тематику. Думаю, эта тема только для старта кампании. Для перелома общественных настроений в свою пользу, особенно среди русскоязычных избирателей, ей придется искать другие темы. Но в отличие от других кандидатов она будет не только обещать, но и на практике осуществлять некоторые из заявленных инициатив, еще до выборов.

Порошенко свой самый сильный ход сделал еще на позапрошлой неделе. Решение о переключении Виталия Ключко на киевские выборы и о поддержке кандидатуры П.Порошенко на президентских выборах конечно же прибавит голосов Петру Алексеевичу. Союз Порошенко-Кличко усиливает позиции обоих. Кличко выбрал «синицу в руках» (борьбу за пост мэра Киева), а за «журавлем» (должностью Президента) попытается погоняться на следующих президентских выборах. На прошедшей неделе оппоненты нанесли первый серьезный удар по тандему Порошенко-Кличко. Появилась информация о том, что их союз был благословлен Фирташем. Понятно, что олигархи начинают «дружить против» отдельных кандидатов. Но считать союз Порошенко-Кличко фирташевским проектом было бы чрезмерным упрощением. Порошенко – самодостаточный политик, да и для В.Кличко публичная поддержка Фирташа работает в минус, а не в плюс. На мой взгляд, публичная поддержка Фирташем и Левочкиным союза Порошенко-Кличко была осуществлена не для того, чтобы поддержать этот политический тандем (какая поддержка от такой «медвежьей услуги»?; на выборах лучше хороший враг, чем такие «друзья»), а для подстраховки бизнес-интересов Фирташа и Левочкина, в частности для защиты от попыток отобрать у них телеканал «Интер». Ведь теперь в случае наездов на их бизнес Фирташ и Левочкин будут говорить о политических репрессиях со стороны новой власти.

Еще один интересный сюжет – тактика участия в телевизионных дебатах. Порошенко не пришел на телевизионные дебаты к Шустеру. Петру Алексеевичу как нынешнему лидеру президентской гонки нет смысла дебатировать с такими малорейтинговыми кандидатами как М.Добкин. А на прямые дебаты с Ю.Тимошенко ему выгодно идти только во втором туре. При нынешних рейтинговых тенденциях ему сейчас нужны только сольные появления в телеэфире и сохранение уже сложившегося образа в глазах избирателей.

Одна из главных интриг нынешней избирательной кампании – борьба за голоса русскоязычных избирателей. Судя по данным социологов в восточных и южных областях страны не определились со своим выбором около 40% избирателей. Явного фаворита на этой части электорального поля пока нет. Пока лидирует С.Тигипко, но стартовый этап кампании он начал вяловато и невыразительно. Почти не заметен лидер КПУ П.Симоненко. Правда, его предвыборную программу рекламируют в Интернете (но не там ищет своих избирателей Петр Николаевич). Наиболее активен М.Добкин. Он пытается догнать Сергея Тигипко, но выглядит бледно и неубедительно. Его пассажи по поводу борьбы с коррупцией в эфире у Шустера наглядно показали, что он не видит никакой необходимости в такой борьбе и вообще не считает коррупцию проблемой. Можно не сомневаться в его искренности. В нашем политическом театре М.Добкин играет в амплуа «простака» (отсюда и такая «искренность» по поводу коррупции), но теперь претендует на статус «первого любовника».

Из других претендентов на симпатии русскоязычных избирателей наиболее активно проявила себя Наталья Королевская. Она успела дать интервью Эспрессо ТВ, поучаствовала в новом политическом ток-шоу на телеканале «Украина», пообщалась с избирателями в Полтаве. Фишкой ее кампании является социальная проблематика, защита социальных прав. Спрос на тематику социальной защиты явно будет расти параллельно с ростом цен (и не только на газ и бензин) и коммунальных тарифов, а также в связи с продуцированием различных непопулярных решений. В этой перспективной электоральной нише у Н.Королевской пока нет конкурентов и если ей удастся эффективно освоить ресурс этой ниши, то она активно вмешается в борьбу за распределение голосов русскоязычных избирателей. А в этой электоральной группе, как показал опрос Международного республиканского института, у нее есть свои симпатики.

Вообще на этих выборах у нас будет целый ряд «нишевых» и «ролевых» кандидатов. Ольга Богомолец пытается претендовать на «нишу» новых политиков Майдана. Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош будут бороться за голоса избирателей в националистической нише. А вот Анатолий Гриценко активно продвигает себя в роли «настоящего Главнокомандующего». Олег Ляшко пока без конкурентов в роли «украинского Жириновского».

Чья стратегия окажется выигрышной, покажут результаты выборов. А промежуточные замеры президентской гонки в реальной конфигурации кандидатов увидим где-то в середине апреля. Не исключено, что будут сюрпризы.

В этой связи стоит отметить и тему «технических кандидатов», которая активно обсуждалась в первую неделю избирательной кампании. Звучали такие оценки, что у нас чуть ли не две трети кандидатов на пост Президента являются техническими. Я не разделяю такие категорические оценки. Технические кандидаты работают в интересах других кандидатов (заводят их людей в избирательные комиссии, троллят конкурента своего заказчика). Среди зарегистрированных кандидатов более половины, в том числе все вышеназванные кандидаты, работают на свои собственные политические интересы и на свое будущее в украинской политике, в том числе во время грядущих парламентских выборов. Конечно же, и кое-кто из «политических кандидатов» не откажется от соблазна потроллить одного из фаворитов в интересах другого фаворита. Особенно если за это пополнят предвыборный фонд. Кандидатов, которые будут работать и на себя, и на «заказчика», я предлагаю называть «полутехническими кандидатами».

К концу первой недели избирательной кампании мы увидели и главный риск для нынешних президентских выборов. В воскресенье 6 апреля была запущена новая мощная кампания по дестабилизации ситуации в ряде русскоязычных регионов. Захват облгосадминистраций и областных управлений СБУ в Донецке, Луганске и Харькове показал, как будут срывать президентские выборы. И думается далеко не случайно одновременно с этими событиями в Верховной Раде появился законопроект Н.Рудьковского о введении чрезвычайного положения в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, что может сорвать проведение президентских выборов в намеченные сроки. Вряд ли стоит объяснять в чьих интересах работает эта законодательная инициатива. И отношение к этой инициативе в парламенте может стать тестом на политическую «вшивость» наших депутатов.

Владимир Фесенко, политолог